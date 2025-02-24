شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاستثمار في العملات المشفرة يتزايد عالميًا رغم التقلبات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تعمل الزيادات المطردة في أسعار البتكوين وغيرها من العملات الرقمية على تعزيز الطفرة بين المستثمرين الأفراد في العملات المشفرة، حيث تخطط أغلبية كبيرة منهم لاستثمار المزيد من الأموال في هذه العملات خلال هذا العام، بحسب مسح أجرته شركة الاستشارات الإدارية «استراتيجي أند» بين 2500 مستثمر في الولايات المتحدة وألمانيا والسعودية والإمارات وتركيا.

وفي كل بلد تم استطلاع آراء 500 شخص لديهم عملات مشفرة في محافظهم الخاصة خلال شهري يناير (كانون الثاني) الماضي وفبراير (شباط) الحالي. و«استراتيجي أند» هي شركة استشارية تابعة لشركة التدقيق الدولية «برايس ووترهاوس كوبرز».

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” في متوسط البلدان الخمسة، يخطط أكثر من 87 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع لإجراء المزيد من عمليات شراء العملات المشفرة في الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وبالمقارنة، يبدو المستثمرون الألمان أكثر حذراً، حيث قال 75 في المائة منهم إنهم يعتزمون استثمار المزيد من الأموال في العملات الرقمية.

وبحسب الاستطلاع، استثمر ما يقرب من نصف المشاركين في ألمانيا ما بين ألف و10 آلاف يورو في البتكوين وما شابه، كما استثمر خمس المشاركين الآخرين أقل من ألف يورو.

وارتفع سعر البتكوين نحو عشرين ضعفاً على مدار السنوات الخمس الماضية: من أقل من 5 آلاف يورو بعد الركود في المرحلة الأولى من جائحة «كورونا» في ربيع عام 2020 إلى أكثر من 92 ألف يورو أو 97 ألف دولار حالياً، وفي الخريف الماضي، انخفض السعر مؤقتاً قبل أن يتجاوز عتبة الـ100 ألف دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويشير خبراء الاستشارات الإدارية إلى أن السوق لا تزال متقلبة للغاية.

ويعتقد أغلب المستثمرين الذين استطلعت آراءهم «استراتيجي أند» أن سعر البتكوين سيستمر في الارتفاع بشكل حاد. ويأمل المشاركون الألمان في أن يصل سعر البتكوين إلى 136 ألف دولار بحلول نهاية العام.

ولا يزال خبراء الاقتصاد والمديرون في القطاع المالي يتجادلون حول ما إذا كانت طفرة العملات المشفرة ليست مجرد فقاعة مضاربة، فعلى عكس الأسهم، لا تمتلك استثمارات العملات المشفرة أي قيمة مكافئة في شكل شركة تبيع منتجات أو خدمات. وعلى عكس اليورو أو أي عملة محلية، لا يوجد بنك مركزي للدولة وراء الأموال الافتراضية.

والعملات المشفرة هي أموال رقمية، وتعتمد على شبكة كمبيوتر عالمية لامركزية. ولا تستلزم وجود مؤسسة مركزية مثل البنك.

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