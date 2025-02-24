شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسيطر على موارد أوكرانية بقيمة 350 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الموارد الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا

المعادن النادرة لأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأوكرانية، وجود موارد حيوية أوكرانية تقدر قيمتها بحوالى 350 مليار دولار في المناطق التي سيطرت عليها روسيا.يأتي هذا في وقت تضغط واشنطن باتّجاه التوصل إلى اتفاق يضمن لها وصولا تفضيليا لموارد البلاد.وتقاوم كييف دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام موارد أوكرانيا كتعويض للولايات المتحدة، عن المساعدات التي تسلمتها في عهد الرئيس جو بايدن.لكن أجزاء كبيرة من قاعدة موارد أوكرانيا تقع في منطقة دونباس الصناعية، في شرق البلاد حيث سيطرت روسيا على أراض وما زالت تتقدّم.وقالت نائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو في مؤتمر صحافي في كييف "لدينا معلومات تفيد للأسف، بأن ما قيمته حوالى 350 مليار دولار من هذه الموارد الحيوية المفيدة موجودة في المنطقة المحتلة موقتا".وأضافت أن بعض الإحصاءات عن هذه الرواسب "قديمة"، لكن التقديرات مبنية على عمليات مسح جيولوجي وبيانات من مصادر مفتوحة.يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على ضمانات أمنية ملموسة من ترامب، مقابل الوصول إلى موارد حيوية مثل الليثيوم والتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة.وعبر ترامب ومساعدوه عن امتعاضهم من عدم رغبة زيلينسكي في توقيع اتفاق في هذا الصدد.