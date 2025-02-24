شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 خطوات.. كيف تتقدم للحصول على الأراضى الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كل طرح للأراضي الصناعية تتزايد التساؤلات حول كيفية التقدم إليكترونيًا للحصول على الأرض الصناعية ضمن الطرح الجديد المتاح في 22 محافظة مختلفة بأكثر من 13 مليون متر مربع، وفى ما يلي كيفية التقدم للأراضى الصناعية.

1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط

3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات

4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)

5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)

6. ادخال معلومات الاتصال

7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة.... الخ)

8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)

9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

وأعلنت الحكومة عن طرح 13.3 مليون م٢ اراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد 2172 قطعة بعدد 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.