شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والصيد يسجل أكبر مشاركة مشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية الربع الأخير من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالربع الرابع من العام الماضي 2024، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشاط 5.740 مليون مشتغل موزعة بين "4.621 مليون ذكور، 1.119 مليون إناث" بنسبة 18.5% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وسجل عدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.956 مليون مشتغل موزعة بين "4.089 مليون ذكور، 867 ألف إناث" بنسبة 16% من اجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشـتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 4.132 مليون مشتغل "3.657 مليون ذكور، 475 ألف إناث" بنسبة 13.3% من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في قطاع التشييد والبناء نحو 3.990 مليون مشتغل موزع بين "3.953 مليون ذكور، 37 ألف إناث" بنسبة 12.9% من إجمالي المشتغلين، إلى جانب عدد المشـتغـلين في نشاط النقل والتخزين وبلغ 2.807 ملـيون مشتـغل، موزع بين "2.784 مليـون ذكور، 23 ألف إناث" بنسبة 9.1% من إجمالي المشتغلين.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل البطالة تراجع إلى 6.4% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024، بانخفاض 0.3% عن الربع السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 935 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بعدد 29 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بعدد 906 آلاف فرد.