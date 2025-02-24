شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية الأعلى مساهمة فى متحصلات الاستثمار المباشر فى مصر بـ66 مليار دولار 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام 2023/2024، عن نتائج الجهود التي بذلتها الدولة لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في متحصلات النقد الأجنبي للدولة خلال الفترة المذكورة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متحصلات النقد الأجنبي ارتفعت لتصل إلى 159 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 121 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 30.8%، وذلك نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر، حيث بلغت 32.9 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 8.6 مليار دولار في العام السابق له.

وتشير البيانات إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية جاءت على رأس المجموعات الدولية الأعلى اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023/2024، بقيمة بلغت 66.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة 41.9% من إجمالي المتحصلات، وتتصدر تلك الدول الامارات العربية المتحدة حيث بلغت إجمالي المتحصلات 36.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 22.8% من إجمالي متحصلات الدول العربية، يليها دولة المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي .

وفى المقابل، جاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/ 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14,4مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي.

وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 2,8 مليار دولار مقابل 3,8 مليار دولار في العام السابق ، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.



وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية الى 9.0 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.