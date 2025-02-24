شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواصفات وسعر ميتسوبيشى اكسباندر 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر السيارة "ميتسوبيشي إكسابندر 2025" من السيارات العائلية المفضلة في السوق المصري، لما تقدمه من مزايا عملية وتقنيات حديثة تجعلها خيارًا مميزًا للعائلات، تحتوي السيارة على عدد من التجهيزات المتنوعة ، وتأتي أسعار "ميتسوبيشى إكسابندر موديل 2025" فى مصر كالاتى:

الفئة الأولى بسعر 1,300,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,390,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,475,000 جنيه.

أما محرك السيارة فهو رباعى الأسطوانات بسعة 1500 سى سى، يولد المحرك قوة تصل إلى 104 حصان، والعزم الأقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك.



كما تأتى "ميتسوبيشى إكسابندر 2025 “

بعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، مما يعزز الراحة أثناء القيادة، وإمكانية الدخول بدون مفتاح وتشغيل السيارة بدون مفتاح.

بالإضافة إلي شاشة وسائط 9 بوصة مع إمكانية الاتصال عبر تطبيقات الهواتف الذكية مثل "آبل كار بلاى" و"أندرويد أوتو"، ومكيف هواء رقمي يضمن راحة الركاب في مختلف الظروف.



زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.



فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.

قفل مركزي لتحسين الأمان.

عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في بعض وظائف السيارة بسهولة.

زجاج كهربائي يسهل فتح وغلق النوافذ.

لوحة عدادات متطورة تعرض المعلومات الضرورية للسائق.

بلوتوث لتوصيل الأجهزة بالسيارة.

التحكم في الراديو والأوامر الموسيقية من عجلة القيادة.

شاشة وسائط 5 بوصة لعرض المعلومات والترفيه ومدخل AUX ومدخل USB لتوصيل الأجهزة الخارجية بسهولة.