شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ64 للعيد الوطني لدولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الرابعة والثلاثين لعيد التحرير بالكويت، وذلك بدعوة من السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير / طلال خالد المطيري، المندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية.

وأعرب وزير الإسكان، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية هاتين المناسبتين اللتين تمثلان أهمية كبيرة لدى الأشقاء في دولة الكويت حكومة وشعبا.

وأكد وزير الإسكان، متانة العلاقات المصرية الكويتية الممتدة عبر التاريخ، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية زيادة أطر التعاون في المجالات كافة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدى القيادة السياسية في البلدين.