شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 23-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 23-2-2025.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمتحدة للإسكان والتعمير، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.24%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 19.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.8 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 324.2 ألف جنيه، 36.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 242.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.11% ليغلق عند مستوى 10554 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.319 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.38%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.21%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.94%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.92%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 38.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 39.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 26.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.72%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 74 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 2.72%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 40.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.71%.