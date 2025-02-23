شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50.52 جنيه للشراء اليوم الأحد 23 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 23 فبراير 2025 10:00 م
يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاحد 23-2-2025 فى البنك المركزى 50.50 جنيه للشراء، و50.64 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصرى.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع
50.52 جنيه للشراء
50.62 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.
50.55 جنيه للشراء
50.65 جنيه للبيع
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