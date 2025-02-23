يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاحد 23-2-2025 فى البنك المركزى 50.50 جنيه للشراء، و50.64 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50.52 جنيه للشراء اليوم الأحد 23 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع