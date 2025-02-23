الاقتصاد

سعر الدولار يسجل 50.52 جنيه للشراء اليوم الأحد 23 - 2 - 2025

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سعر الدولار يسجل 50.52 جنيه للشراء اليوم الأحد 23 - 2 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأحد، 23 فبراير 2025 10:00 م

يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاحد 23-2-2025 فى البنك المركزى 50.50 جنيه للشراء، و50.64 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

 

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصرى.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء
50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى
 

50.55 جنيه للشراء

50.65 جنيه للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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