شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الأحد.. على رأسها "السيارات" بنسبة 1.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، أعقبه قطاعا الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، يليهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، وصعد قطاعا مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%.

وقفزت قطاعات البنوك، وخدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، ونما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 0.3%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.2%، وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.24%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 19.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.8 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 324.2 ألف جنيه، 36.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 242.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.11% ليغلق عند مستوى 10554 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة.