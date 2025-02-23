شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تكسب 5000 جنيه شهريا من أعلى فائدة على شهادة ادخار؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 08:49 م

يرصد ”الخليج 365” فى هذا التقرير كيفية حساب المكسب الشهرى بقيمة 5000 جنيه شهريا من أعلى فائدة على شهادة ادخار يطرحها البنك الأهلى المصرى.

وتعد شهادة الادخار لمدة عام من أنسب الأوعية الادخارية لتنمية المدخرات.

والشهادات مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وهى 27% عائد سنوى يُصرف فى نهاية المدة، و23.5% عائد شهرى و23% عائد يومى.

وعند استثمار مبلغ 260 ألف جنيه خلال فترة استثمار عام، وفى الشهادة ذات عائد 23.5%، يمكن الحصول على عائد شهرى 5091 جنيه.



وفى الشهادات ذات عائد 27% يصل العائد إلى 70 ألف جنيه فى نهاية العام الواحد، وعند استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة.

وأبقت البنوك على شهادات الادخار مرتفعة العائد مع تثبيت البنك المركزى المصرى، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكى المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرة لمدة عام، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.

جدير بالذكر أن بنوك الأهلى المصرى ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فى تلك الشهادات.

وتتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة فى نسب العائد 27%و23.5% و23% حيث تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقاً لدورية صرف العائد حيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.