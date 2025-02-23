شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: بناء القدرات الرقمية لـ250 ألف متدرب فى الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو الرائدة عالميا فى مجال الشبكات والأمن السيبرانى بهدف بناء القدرات الرقمية لـنحو 250 ألف متدرب على مدار الخمس سنوات القادمة فى عدد من التخصصات التكنولوجية التي تخدم بناء كوادر قادرة على التعامل مع المخاطر التي تهدد الأمن السيبرانى للمؤسسات.

وقع مذكرة التفاهم المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس محمد كامل المدير الإقليمى لشركة سيسكو فى مصر وليبيا والسودان، بحضور فرانسين كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات والأهداف بشركة سيسكو العالمية، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يأتى فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية للشباب فى مختلف التخصصات التكنولوجية بما يسهم فى توفير التدريب المتخصص وفقا لأحدث التقنيات بما يتواكب مع متطلبات السوق العالمى وكذلك التوسع فى أعداد المتدربين؛ مضيفا أن هذا التعاون يوفر التدريب فى عدد من التخصصات التكنولوجية التى تشهد طلبًا متزايدًا فى سوق العمل العالمى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركة سيسكو، موضحا أهمية العمل على مزيد من التعاون فى تنفيذ مشروعات لبناء القدرات التخصصية فى تكنولوجيات المستقبل وعلى توسيع الشراكة فى مجالات مراكز التميز والبحوث والتطوير التى تمثل المحرك الرئيسى للابتكار فى المستقبل.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الطلب المحلى على الكوادر ذات مهارات الأمن السيبرانى يتزايد يوماً بعد يوم. لاسيما بعد إطلاق المجلس الأعلى للأمن السيبرانى الإستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبرانى 2023 – 2027 و كذلك إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمى الأول للشركات العاملة في أنشطة الإختبارات والتقييم للأمن السيبرانى في المؤسسات.

من جانبها، قالت فرانسين كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات والأهداف فى سيسكو: "نحن ندرك أهمية الدور المحورى الذى تلعبه المهارات الرقمية فى تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل. ونهدف من خلال تسخير قوة أكاديمية سيسكو للشبكات، إلى إحداث تأثير دائم على المشهد الرقمى فى مصر، وتمكين الأفراد هنا من خلال التعليم".

هذا وتخطط سيسكو لتنفيذ البرنامج التدريبى من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للإتصالات، على مدار السنوات الخمس المقبلة. وستُقدم البرامج التدريبية للمتدربين فى كافة أنحاء الجمهورية مجانًا، مما يُسهم فى تنمية المواهب الرقمية فى مصر وتعزيز الجاهزية الرقمية للأجيال القادمة.

وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبى بالتعاون مع برنامج سيسكو للتسريع الرقمى، الذى انطلق فى مصر عام 2019، ونجح حتى الآن فى تنفيذ 15 مشروعًا وطنيًا عبر قطاعات حيوية، مع التركيز على التحول الرقمى الحكومى، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

تُعد هذه المبادرة جزءًا من الهدف العالمى لأكاديمية سيسكو للشبكات، الذى أُعلن عنه عام 2022، والذى يهدف إلى تدريب 25 مليون شخص على المهارات الرقمية والأمن السيبرانى خلال 10 سنوات، لإعدادهم للوظائف المطلوبة فى العصر الرقمى.

وقد قامت أكاديمية سيسكو للشبكات فى مصر حتى الآن بتدريب أكثر من 335 ألف متدرب بمصر، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث 32%. وخلال السنة المالية 2024 فقط، التحق أكثر من 70 ألف متعلم بدورات الأكاديمية فى مصر، وحصلوا على الدعم من أكثر من 400 مدرّب عبر 146 أكاديمية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.