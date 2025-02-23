شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 23-2-2025 بالبنوك أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات المسائية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الأحد 23-2-2025 فى البنك المركزى المصرى50.50 جنيه للشراء، و50.64 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

ويقدم موقع ”الخليج 365” خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصرى.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



50.52 جنيه للشراء

50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



50.51 جنيه للشراء

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.55 جنيه للشراء

50.65 جنيه للبيع