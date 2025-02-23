شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة بدر الدين للتطوير العقاري بقيمة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة بدر الدين للتطوير العقاري، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 20 ألف سهم بقيمة 20 مليون جنيه، وصفقة على شركة نولدج واي للخدمات التعليمية والتنمية-مدارس روادا المستقبل بحجم تداول 100 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة مركز نقل الدم ومشتقاته بحجم تداول 203.7 ألف سهم بقيمة 2.037 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.1 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 116 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.24%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 19.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.8 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 324.2 ألف جنيه، 36.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 242.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.11% ليغلق عند مستوى 10554 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة.