شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة لـ"الخليج 365": مصر قادرة أن تكون الأولى عالميا من حيث المنتجات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي؛ إن مصر لديها مقومات سياحية كثيرة ومتنوعة وقادرة على أن تجعلها الأولى في العالم في تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الخليج 365 -سينشر بالكامل لاحقًا- حيث تحدث عن جهود وزارة السياحة والآثار في الفترة الحالية لإبراز تنوع الأنماط والمنتجات السياحية في المقصد السياحي المصري؛ وقال نحتاج لأن نثق في أنفسنا ونؤمن ونصدق أن مصر قادرة على ذلك، ونبرز هذا للعالم أجمع، وهو ما نعمل عليه، مضيفًا: لدينا البحار كالبحر الأحمر والمتوسط وكافة المقاصد السياحية بهما، ونمتلك كنور أثرية وحضارة لا مثيل لها بمختلف الحقب الزمنية، لدينا الصحاري والوديان والخيرات والسياحة البيئة والروحانية وغيرها من المنتجات السياحية المختلفة، الأهم حاليًا هو مدى جاهزية هذه المقاصد لاستيعاب السياحة بها.

وتحدث وزير السياحة والآثار، شريف فتحي عن لقاءه بوفد كنسي إسباني خلال اليومين الماضيين وذلك بعد عودتهم من زيارة سانت كاترين في إطار الرحلة التعريفية التي تم تنظيمها لهم تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف زيارة عدد من المعالم والمناطق السياحية ولا سيما تلك المعنية بالسياحة الدينية والروحانية، حيث يضم الوفد الكنسي 31 قمص من أكبر الكنائس في إسبانيا التي تنظم رحلات سياحية دينية للأماكن المسيحية المقدسة، بجانب ممثلي عدد من كبرى شركات السياحة الإسبانية التي تعمل في تنظيم رحلات للأماكن المقدسة في العالم.

وقال الوزير: سعدت بهذا اللقاء، فالحاضرون مثلوا العديد من الطوائف المختلفة، وانبهروا بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية روحانية وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لأن يضعوا مصر على قائمة برامجهم السياحية الروحانية التي ينظمونها للأماكن المقدسة في العالم، حيث أشاروا إلى أنهم سيقوموا بالتسويق لمصر وللأماكن السياحية المختلفة بها وخاصة لمدينة سانت كاترين لجذب العديد من السائحين والزائرين ليس فقط من إسبانيا إنما من مقاصد أخرى ومنها دول أمريكا اللاتينية.