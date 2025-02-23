شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا بالسوق المحلى.. وعيار 21 بـ4150 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23 فبراير 2025، حيث يواصل الذهب تسجيل مكاسب قوية مدعومًا بعدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، والمخاوف الاقتصادية، وزيادة الطلب الاستثماري. ومع استمرار هذه العوامل، تظل التوقعات إيجابية، وسط إمكانية تحقيق مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً

- الجنيه الذهب 33200 جنيهاً.



وهناك فارق سعري يصل حوالي 10 إلى 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلي أخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا في الساعة أكثر من مرة، ما يجعل الأسعار المنشورة في السياق التالي هي أسعار استرشادية يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، ما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

يشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميا.