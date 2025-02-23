انعقاد الاجتماع الـ 61 لمديري عموم الجمارك بدول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد اليوم الاجتماع الـ 61 لمديري عموم الجمارك في دول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة رؤساء ومديري هيئات الجمارك وممثليهم.

ورأس وفد المملكة نائب المحافظ للإستراتيجية وتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ.

وألقى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، كلمة شدد فيها على أن شعار اليوم العالمي للجمارك لهذا العام 2025، الذي أطلقته منظمة الجمارك العالمية وهو “الجمارك تحقق التزامها بالكفاءة والأمن والازدهار”، سيكون له أثر إيجابي في اتخاذ هيئات الجمارك العديد من التدابير لتحقيق تلك الأهداف، لافتا النظر إلى أن قطاع الجمارك يعد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاقتصادات الوطنية.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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