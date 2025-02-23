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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنظم ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تنظم وزارة التعليم ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى تحت شعار: “استثمر من أجل الأثر.. “، وذلك خلال الفترة 25 -26 فبراير الجاري في مقر الوزارة بالرياض.
ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين “الجهات الحكومية الداعمة” لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الإستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المقرر أن يشهد ملتقى “الاستثمار في التعليم “2025 جلسة حوارية افتتاحية لمعالي وزير التعليم، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والإطلاقات، وكذلك استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية.
ويتضمن الملتقى أربع جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم؛ ستناقش التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم والتدريب، إلى جانب تقديم أوراق عمل حول مجالات التعليم الخاص.
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