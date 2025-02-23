شكرا لقرائتكم خبر عن على ارتفاع.. اعرف نتائج البورصة المصرية اليوم الأحد بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - ربح رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9 مليارات جنيه.وبهذا أنهى التعاملات عند مستوى 2.275 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5.7 مليارات جنيه تضمن تعاملات بسوق المتعامليـن الرئيسين وصفقات نقل الملكية.فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.2 مليارات جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31 في المئة ليصل إلى مستوى 31010.25 نقاط.

أسهم البورصة المصرية

خسائر البورصة المصرية

مؤشر إيجي إكس

أسعار الفائدة في مصر

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 1.13 في المئة ليبلغ 8712.22 نقطة.وأضاف مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقًا نحو 0.86 في المئة ليصل إلى 11977.66 نقطة.كانت خسرت البورصة المصرية الأسبوع الماضي، نحو 16.5 مليار ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 2.207 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.7%.وهبط مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.05% مسجلًا 29997.11 نقطة.كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.4% ليصل إلى 8402.97 نقطة.مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا سجل انخفاضًا بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 11504.52 نقاط.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 342.1 مليار جنيه.فيما بلغت كمية التداول نحو 15.051 مليار ورقة مُنَفّذَة على 531 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.ويوم الخميس الماضي قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.وأوضح البنك المركزي أن اللجنة أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25ر27% و25ر28% و75ر27% على الترتيب.كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75ر27%، وأوضح أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيا.وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.