شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الأثاث: مليار دولار صادرات القطاع المستهدفة بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ إسلام سعيدالأحد، 23 فبراير 2025 07:23 م
قال مؤمن عرفات المدير التنفيذى للمجلس التصديري للأثاث إن المجلس يستهدف تحقيق طفرة فى صادرات القطاع لتصل لمليار دولار بحلول 2030
وأوضح خلال المؤتمر الذى عقد للاعلان عن المعرض العربي للاثاث والديكور فى الأردن، إن ذلك وفقا لخطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وأكد على أن قطاع الأثاث المصري يشهد طفرة وتطورا من حيث التكنولوجيا وكذلك فى التصنيع، حيث لم يعد يقتصر الأمر على الاثاث الكلاسيك
ونوه بأن مصر تستحوذ على 4% من واردات الاردن من الاثاث، مع استهداف المجلس زيادة الصادرات لها باعتبارها مدخلا لدول الجوار.
وبالنسبة للمعرض العربي للاثاث والديكور، أوضح أنه فرصة لنمو صادرات القطاع، مشيرا إلى فرصة حصول الشركات على مساندة عن مشاركتها بالمعرض بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
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