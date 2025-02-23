شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الأثاث: مليار دولار صادرات القطاع المستهدفة بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

قال مؤمن عرفات المدير التنفيذى للمجلس التصديري للأثاث إن المجلس يستهدف تحقيق طفرة فى صادرات القطاع لتصل لمليار دولار بحلول 2030

وأوضح خلال المؤتمر الذى عقد للاعلان عن المعرض العربي للاثاث والديكور فى الأردن، إن ذلك وفقا لخطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأكد على أن قطاع الأثاث المصري يشهد طفرة وتطورا من حيث التكنولوجيا وكذلك فى التصنيع، حيث لم يعد يقتصر الأمر على الاثاث الكلاسيك

ونوه بأن مصر تستحوذ على 4% من واردات الاردن من الاثاث، مع استهداف المجلس زيادة الصادرات لها باعتبارها مدخلا لدول الجوار.

وبالنسبة للمعرض العربي للاثاث والديكور، أوضح أنه فرصة لنمو صادرات القطاع، مشيرا إلى فرصة حصول الشركات على مساندة عن مشاركتها بالمعرض بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.