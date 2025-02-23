شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يغلق تعاملات اليوم الأحد 23-2-2025 على ارتفاع فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 23 فبراير 2025 07:09 م
أغلق سعر الجنيه الاسترلينى تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الاحد 23--2-2025 على ارتفاع، مسجلا فى البنك المركزي 63.78 جنيه للشراء، و63.97 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.78 جنيه للشراء، 64.17 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:
63.78 جنيه للشراء.
63.97 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.78 جنيه للشراء.
64.17 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر
63.78 جنيه للشراء.
64.17 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية
63.78 جنيه للشراء.
64.17 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك التجارى الدولى
سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك القاهرة
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
63.56 جنيه للشراء
63.89 جنيه للبيع
63.80 جنيه للشراء
64.21 جنيه للبيع
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