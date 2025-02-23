الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى يغلق تعاملات اليوم الأحد 23-2-2025 على ارتفاع فى البنوك المصرية

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سعر الجنيه الاسترلينى يغلق تعاملات اليوم الأحد 23-2-2025 على ارتفاع فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأحد، 23 فبراير 2025 07:09 م

أغلق سعر الجنيه الاسترلينى  تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الاحد 23--2-2025 على ارتفاع، مسجلا فى البنك المركزي 63.78 جنيه للشراء، و63.97 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.78 جنيه للشراء، 64.17 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى

63.78 جنيه للشراء.

63.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.78 جنيه للشراء.

64.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر

63.78 جنيه للشراء.

64.17 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية
63.78 جنيه للشراء.
64.17 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك التجارى الدولى


63.55 جنيه للشراء.
64  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك القاهرة


63.56 جنيه للشراء
63.89 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


63.80 جنيه للشراء
64.21 جنيه للبيع

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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