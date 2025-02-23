شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد يرتفع 10 جنيهات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم فى التعاملات المسائية، ليسجل الذهب ارتفاع بحوالى 10 جنيهات نتيجة عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً

الجنيه الذهب 33200 جنيهاً.

وهناك فارق سعرى يصل حوالى 10 إلى 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلى أخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا فى الساعة أكثر من مرة، مما يجعل الأسعار المنشورة فى السياق التالى هى أسعار استرشادية يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

وارتفع سعر الذهب في البورصة العالمية الآن قرب 2945 دولارا لأول مرة في التاريخ مما يشير إلي ارتفاع قريب للذهب في السوق المصري.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.