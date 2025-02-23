شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والخارجية يطلقان موقع بيتك فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني ، بحضور كل من وزير الخارجية، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، وذلك للإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي والخطوات التنفيذية الخاصة بمبادرة «بيتك في مصر»، التي تتيح للمصريين بالخارج حجز وشراء وحدات سكنية بـ 12 مشروع متميز ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بمميزات حصرية وتيسيرات متعددة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الفرص الاستثمارية أمام المصريين المُقيمين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد على مدار العشر سنوات الماضية، حيث تتضمن المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» التي تطلقها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز، وتشمل المرحلة طرح عدد 5055 وحدة سكنية/فيلا، من بينها وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها تباعًا بحدّ أقصى نهاية عام 2025، لتراعي الوحدات المطروحة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية.



وتتضمن المبادرة عروض حصرية ومميزة للمصريين المقيمين بالخارج، يأتي على رأسها خصومات تتراوح بين 3% إلى 10% عن سعر الوحدات المعلن بالسوق، بالإضافة إلى أنظمة سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات.



هذا كما يتيح الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد الذي يتم إطلاقه اليوم، تقديم تجربة رقمية متكاملة، حيث يتضمن الموقع إمكانية زيارة الوحدات عن بُعد من خلال تقنية الجولات الافتراضية، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل الوحدات، المساحات، التشطيبات، والمواقع المختلفة قبل اتخاذ قرار الحجز والشراء، كما يوفر الموقع كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات السكنية المتاحة، شروط الحجز، وخيارات الدفع المختلفة والميسرة والمؤمنة بالكامل، والتي تتنوع بين التحويلات البنكية، والتحويل عبر الصرافات، والدفع بالبطاقات البنكية.



تشمل المرحلة الأولى من المبادرة مشروعات: "أرابيسك" بمحافظة القاهرة، و"كابيتال ريزيدنس D2 " و"كابيتال ريزيدنس ممشى D2" بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و"جاردن سيتي الجديدة" بالحى السكنى الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و"مدينتى" بالقاهرة الجديدة، و"فالى تاورز إيست" بالعبور الجديدة، و"صبا" بمدينة 6 أكتوبر، و"فالي تاورز" بحدائق أكتوبر، و"Bliss Gates" بالشيخ زايد، و"الأبراج الشاطئية Beach Front" بالعلمين الجديدة، و"الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة.



التوقيع



بدر عبد العاطى وزير الخارجية



جانب من الحضور



شريف الشربينى وزير الإسكان



مبادرة بيتك فى مصر



وزارتا الإسكان والخارجية تطلقان مبادرة بيتك فى مصر للمصريين بالخارج



وزارتا الإسكان والخارجية تطلقان مبادرة بيتك فى مصر



وزير الخارجية والإسكان (2)