شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 23-2-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23-2-2025، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

سعر الريال القطرى اليوم الأحد 23-2-2025 فى البنوك الرئيسية الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.82جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.



