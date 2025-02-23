شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: استراتيجية بحثية للمتحف الكبير ليصبح أكبر مركز بحثى لدراسة علم المصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، إيبيساوا يو رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، والذي حرص على لقاء الوزير، فور توليه مهام عمله كرئيس لمكتب الهيئة بالقاهرة، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والياباني والمشروعات الجاري تنفيذها وخطط التعاون المستقبلية في مجال السياحة والآثار.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وميادة مجدي ممثل أول إقليمي بمكتب الجايكا بمصر.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب برئيس مكتب الجايكا في مصر، مقدماً له التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق خلال فترة عمله في مصر وإقامة سعيدة يستطيع خلالها الاستمتاع بالمقومات والمنتجات والأنماط والتجارب السياحية المختلفة والمتنوعة بالمقصد السياحي المصري.

كما ثمن الوزير على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين والتي تشهد تعاوناً مثمراً في شتى المجالات من بينها السياحة والآثار لاسيما مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكداً على أهمية هذه الشراكة ومواصلة العمل المشترك مع الجايكا لتحقيق الأهداف الطموحة.

وخلال اللقاء، تم استعراض ما تشهده حجم الحركة السياحية الوافدة من السوق الياباني إلى المقصد المصري من زيادة، فضلا عن مناقشة تعزيز آليات التعاون لتبادل الخبرات ورفع قدرات كوادر العاملين في مجال العمل الأثري، والتعاون في تنفيذ الاستراتيجية البحثية للمتحف المصري الكبير ليصبح أكبر مركز بحثي إقليمي لدراسة علم المصريات والمتاحف بالإضافة إلى كونه أكبر متحف في العالم للآثار المصرية القديمة، هذا بالإضافة إلى تدريب دول المنطقة على المهارات التي اكتسبها المرممين والآثاريين المصريين في هذا المجال.

ومن جانبه، ثمّن رئيس مكتب الجايكا بمصر على ما تم إنجازه من أعمال بالمتحف في إطار هذا التعاون، مستعرضاً المشروعات الجاري تنفيذها فى مجال العمل الأثري في إطار هذه الشراكة، مؤكداً على حرصه على استمرار هذا التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد تعاوناً على المستوى السياحي والأثري، من بينها عدد من مشروعات الآثار، وعدد من مذكرات التفاهم الموقعة في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً في معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر "Tourism Expo Japan"، كما سيشهد شهر مارس القادم استقبال العاصمة اليابانية طوكيو لمعرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة".