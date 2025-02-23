شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد 23-2-2025 بمنتصف التعاملات فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 01:04 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني فى منتصف تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الأحد 23--2-2025، مسجلا فى البنك المركزي 63.67 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.77 جنيه للشراء، 64.16 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.67 جنيه للشراء.

63.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.77 جنيه للشراء.

64.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.77 جنيه للشراء.

64.16 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.67 جنيه للشراء.

64.16 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

63.55 جنيه للشراء.

64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.56 جنيه للشراء.

63.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.80 جنيه للشراء.

64.21 جنيه للبيع.



