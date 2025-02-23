شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تمنح جائزة إنجاز العمر للدكتور محمود محيى الدين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس الثقافي البريطاني في مصر الفائزين المحليين بجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة لعام 2025. وذلك في حفل استضافه السفير البريطاني في مصر، وتم خلاله تكريم 12 من خريجي الجامعات البريطانية نظراً لإنجازاتهم المتميزة كمحترفين في مجال التجارة، وكرواد للأعمال ومبدعين مبتكرين وقادة للمجتمع، وكذلك لمساهمتهم في تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر

ومنحت لجنة التحكيم جائزة إنجاز العمر للدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، تقديراً لإسهاماته المختلفة لخدمة مجتمعه المحلي والإنسانية بشكل عام، على مدار مسيرته بالعمل العام منذ تخرجه من الجامعات البريطانية

وعبر الدكتور محيي الدين عن تقديره للفوز بهذه الجائزة، وروى في كلمته أبرز ذكرياته مع الدراسة في بريطانيا، وكيف غيرت حياته، وشكلت شخصيته، وساعدته على تحقيق أهدافه.

وهنأ السفير البريطاني لدى مصر جاريث بيلي الفائزين بجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة لعام 2025، وقال إن اليوم هو فرصة للاحتفال بالخريجين المصريين المتميزين في الشراكة التعليمية بين المملكة المتحدة ومصر، والتزام البلدين المشترك بالتميز الأكاديمي في مجالات مثل الأعمال والعلوم والفنون والتأثير الاجتماعي.

وأضاف أن مساهمات خريجي المملكة المتحدة في هذه المجالات تسلط الضوء على القوة التحويلية للتعليم في المملكة المتحدة في دفع عجلة الابتكار والتقدم الاجتماعي.