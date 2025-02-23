شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية تحذر من سرقة التيار لعمل "زينة رمضان" وتشن حملات مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

حذر المهندس ايهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، سارقى التيار الكهربائي ومن يقومون بتعليق زينة رمضان وتوصيل التيار لها بطريقة غير شرعية بأنه سوف تقوم الضبطيات القضائية بالشركة، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء لشن حملات لضبط سارقى التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لردع سارقى الكهرباء

وأعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقي أنه بناءً على توجيهات مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعليمات المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك .

وأكد المهندس ايهاب الفقى، على استعداد قطاعات الشركة المختلفة و جاهزيتها للعمل بكفاءة عالية خلال شهر رمضان منعا لحدوث أى أعطال، مشددا على ضرورة تواجد فرق الصيانة المجهزة من المهندسين والفنيين ذوى الخبرة والكفاءة العالية وتزويدهم بوسائل الاتصال السريعة لتلبية الاستعدادات فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف الفقى، أنه تم تطبيق عمل الورديات ومراجعة كل جداول الصيانة الدورية لشبكات التوزيع استعدادا لأى زيادة متوقعة فى الأحمال خلال شهر رمضان، لافتا إلى أنه من ضمن التجهيزات الأساسية للشهر الكريم توفير وحدات ديزل حديثة متنقلة لتوفير التغذية البديلة فى أى مكان قد يحدث فيه عطل أو حادث طارئ يؤدى إلى قطع تيار التغذية المباشرة وتستخدم تلك الوحدات عندما يتسبب العطل فى انقطاع التغذية الأساسية والبديلة فى المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى والمستشفيات.

وشدد الفقى على توفير خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع سيتم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن على مستوى فروع الشركة بالمحافظة بما يضمن توفير الخدمة باستمرار لدى عملاء الشركة ، مضيفا أنه سيتم متابعة بلاغات وشكاوى المواطنين لرصد أى شكوى أولا بأول وفى حالة حدوث أى عطل يرجى الاتصال على الخط الساخن لشكاوى الكهرباء على الرقم الموحد 121 على مدار 24 ساعة وأيضا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء يمكن من خلالها الإبلاغ عن الأعطال.