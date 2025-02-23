شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والقلعة للاستثمارات المالية، وإعمار مصر للتنمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والقابضة المصرية الكويتية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 30812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 38300 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13558 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 8673 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 11927 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 3249 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.77% ليصل إلى مستوى 10319 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 20 ألف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.2 مليون وثيقة بدلا من 2.2 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عدد 4.5 مليون سهم، سهمين، 1882 سهمًا، 2000 سهم، 8500 سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.3 مليون سهم، 700 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 260 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ورواد السياحة-الرواد، وشركة مستشفى كليوباترا، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 3 آلاف سهم، 18.5 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 100 ألف سهم، 25950 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن شراء المساهم شركة السويدي للأسمنت عدد 26.7 مليون سهم بسعر 2.9455 جنيه بقيمة 78.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم 9.6% إلى 11.07%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة المشروعات الصناعية الهندسية، عن شراء المساهم شركة برايم سمارت لإدارة وتطوير المشروعات عدد 41.2 مليون سهم بسعر 0.324 جنيه بقيمة 13.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم 3.16% إلى 5.98%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، عن بيع المساهم جي تي ان الشرق الأوسط للخدمات المالية عدد 9.5 مليون سهم بسعر 1.321 جنيه بقيمة 12.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم 5.16% إلى 2.78%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إيرادات فوائد بلغت 24.9 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 14 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 78.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.2 مليار جنيه مقارنة مع 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو 53.4%.

وحققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إيرادات بلغت 642 مليون دولار، مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40%، و39% على التوالي، فيما سجل صافي الربح 185 مليون دولار، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية ليصل إلى 29%، بينما بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وحققت شركة مصر للأسمنت قنا، صافي مبيعات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 215.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 75.8 مليون جنيه.

فيما حققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 128.6 ألف دولار خلال عام 2024 مقابل خسائر 355.3 ألف دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 136%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 899.8 ألف دولار مقارنة مع خسائر 103.6 ألف دولار بزيادة 769%.

وحققت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، إيرادات نشاط بلغت 7.8 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 10.7 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 25.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 9.5 مليون جنيه.

وحققت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إيرادات نشاط بلغت 44.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 24.1 مليون جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 85%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 6.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 806.8 ألف جنيه، بنسبة زيادة 929%.