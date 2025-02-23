شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مصنعية.. تعرف على سعر الذهب اليوم الأحد في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر الذهب اليوم في مصر قرب مستويات 4140 جنيهًا للجرام من عيار 21 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4731 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4140 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3549 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2760 جنيهاً.

الجنيه الذهب 33120 جنيهاً.

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقبل الجنيه إلى الارتفاع من جديد في البنوك الرسمية.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1.35% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4140 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 4085 جنيه للجرام، وكان قد سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 4175 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

يقترب سعر الذهب في مصرأكثر من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 4200 جنيه للجرام، حيث يستمر الزخم الصاعد في دعم السعر لمزيد من الصعود، ولكن يبقى هناك ترقب لوقت انتهاء هذا الزخم وبدء السعر في التراجع بسبب التصحيح والذي لن يغير من الاتجاه العام الصاعد للذهب.