شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تحرر محاضر لسارقى التيار بـ"شق الثعبان" بقدرة 1900 كيلو وات والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي تمكنت من تحرير محاضر سرقات تيار لعدد من أصحاب مصانع الرخام والورش بمنطقة شق الثعبان باجمالى قدرات تصل إلى 1900 كيلو وات ساعة، مشيرا إلى أن المحاضر تم تحريرها باسم مالك المصنع أو الورشة وليس أحد العاملين بها لضمان تحصيل قيمة هذه المحاضر.

وأوضح المصدر أن المحاضر التى تم تحريرها بقدرة 1900 كيلو وات ساعة يمثلون فقد شهري بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خاصين بمنطقة شق الثعبان ، موضحاً أنه تم وضع خطة للمرور أسبوعيا على المنطقة بالكامل بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء لحين الانتهاء من إجراءات تركيب عدادات كودية.

وقال المصدر إن منطقة شق الثعبان تعتمد معظم المصانع بها على سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى أن نسبة الفقد بهذه المنطقة بلغ حوالى 2 ميجا وات اى ما يعادل 1900 كيلو وات ساعة شهرياً وهو ما يتسبب فى خسائر مالية ضخمة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وعدم قدرتها على توريد حصة الشركة القابضة لكهرباء مصر من التحصيل.