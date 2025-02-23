شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل سجلت 74.43 دولار لخام برنت و70.40 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 23-2-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية تواجه حالة من عدم الاستقرار فعلى الرغم من ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلا أنها انخفضت في ختام التعاملات ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى، ويأتي ذلك نتيجة تضارب عدة عوامل سياسية أثرت على حركة الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً، في ظل عدم استجابة الأسواق المجموعة التغييرات التي يحاول الرئيس الأمريكي تنفيذها، بالإضافة إلى نجاح منظمة أوبك + في المحافظة على قيود الإنتاج بما يكفى لمنع انهيار الأسعار وفي ذات الوقت تترك السوق بقدرة إنتاج كبيرة تكفى لمواجهة أي اضطرابات غير متوقعة.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت74.43دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.40دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 78.19دولار للبرميل.



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