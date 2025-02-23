شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة..الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، مسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25/02/2025.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 46، يوم الثلاثاء 25/2/2025، ووحدات العمارة 51، يوم الأربعاء 26/2/2025، ووحدات العمارة 52، يوم الخميس 27/2/2025، ووحدات العمارة 53، يوم الأحد 2/3/2025، ووحدات العمارة 54، يوم الإثنين 3/3/2025، ووحدات العمارة 55، يوم الثلاثاء 4/3/2025، ووحدات العمارة 56، يوم الأربعاء 5/3/2025، ووحدات العمارة 62، يوم الخميس 6/3/2025، ووحدات العمارة 63، يوم الأحد 9/3/2025، ووحدات العمارة 60، يوم الإثنين 10/3/2025، ووحدات العمارة 61، يوم الثلاثاء 11/3/2025.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.