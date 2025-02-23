شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 23-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ 35.500 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به".

ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 35.500 دينار

عيار 22 سجل 32.550 دينار

عيار 21 سجل 31.050 دينار

عيار 18 سجل 26.625 دينار

عيار 14 سجل 20.700 دينار

عيار 1217.750 دينار

الاونصة 1104.050 دينار

الجنيه الذهب 248.475 دينار



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.