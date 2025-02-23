شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أهم السلع التى صدرتها مصر إلى المملكة العربية السعودية، والتي ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية 3.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 25.9%.



وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2024..

1. أسلاك من نحاس نقى بقيمة 645 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه 397 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 222 مليون دولار.

4. ملابس جاهزة بقيمة 202 مليون دولار.

5. أثاث ومنشأت جاهزة الصنع بقيمة 91 مليون دولار .

وفي المقابل كانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2024..

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5.6 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 285 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 213 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 109 مليون دولار .

وبلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 43.6 %.

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 11.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8 % .