شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسابيع من الارتفاع المستمر في سعر الذهب اليوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في تداولات اليوم الأحد 23 فبراير 2025 بعد تسجيل ثبات ملحوظ، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الذهب في مصر، وكذلك توقف التداول على الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4731 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4140 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3549 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2760 جنيهاً

الجنيه الذهب 33120 جنيهاً.

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقبل الجنيه إلى الارتفاع من جديد في البنوك الرسمية.



خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1.35% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4140 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 4085 جنيه للجرام، وكان قد سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 4175 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.



يقترب سعر الذهب المحلي أكثر من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 4200 جنيه للجرام، حيث يستمر الزخم الصاعد في دعم السعر لمزيد من الصعود، ولكن يبقى هناك ترقب لوقت انتهاء هذا الزخم وبدء السعر في التراجع بسبب التصحيح والذي لن يغير من الاتجاه العام الصاعد للذهب.



يظل السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب المحلي هو حركة الصعود القوية في سعر الذهب العالمي وتسجيله أعلى مستوى تاريخي، حيث يعتمد الذهب المحلي في تسعيره حالياً على سعر الذهب العالمي بشكل رئيسي في ظل استقرار تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.