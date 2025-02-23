شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليوم الأحد 23-2 -2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 23 فبراير 2025 03:00 ص
يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى بداية تعاملات الدولار بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاحد 23-2-2025 فى البنك المركزي 50.49 جنيه للشراء ،و 50.63 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.51 جنيه للشراء.
50.61 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء.
50.61 جنيه للبيع
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.53 جنيه للشراء
50.63 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء
50.68 جنيه للبيع
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