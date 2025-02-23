شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية.. سعر جرام الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في تداولات اليوم الأحد 23 فبراير 2025 بعد تسجيل ثبات ملحوظ، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الذهب في مصر، وكذلك توقف التداول على الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4731 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4140 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3549 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2760 جنيهاً

الجنيه الذهب 33120 جنيهاً.

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الثامن على التوالي الأمر الذي يدل على زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين المصاحب لسياسيات ترامب التجارية.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي وذلك بسبب تتبع السعر المحلي لحركة سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي.

سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند 2954 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي، لتظل التداولات تشهد تذبذب تحت هذا المستوى لتصبح المنطقة 2940 – 2950 دولار للأونصة تمثل منطقة مقاومة للسعر، خاصة أن المؤشرات الفنية تظهر تشبع في الشراء وتحتاج إلى تراجع السعر بهدف التصحيح.

توقعات الذهب في مصر

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21 أعلى مستوى خلال هذا الأسبوع عند 4175 جنيه للجرام ليقترب من قمته التاريخية عند 4200 جنيه للجرام، ولكنه قلص مكاسبه قبل نهاية الأسبوع ليغلق تداولاته عند 4140 جنيه للجرام، ويعد هذا التراجع في السعر بهدف تجميع المزيد من الزخم الصاعد قبل استكمال الصعود.