شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في تداولات اليوم الأحد 23 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في تداولات اليوم الأحد 23 فبراير 2025 على تسجيل ثبات ملحوظ، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية في سوق الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4731 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4140 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3549 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2760 جنيهاً

الجنيه الذهب 33120 جنيهاً.

الذهب يقترب من قمته التاريخية

يقترب سعر الذهب المحلي أكثر من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 4200 جنيه للجرام، حيث يستمر الزخم الصاعد في دعم السعر لمزيد من الصعود، ولكن يبقى هناك ترقب لوقت انتهاء هذا الزخم وبدء السعر في التراجع بسبب التصحيح والذي لن يغير من الاتجاه العام الصاعد للذهب.

يظل السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب المحلي هو حركة الصعود القوية في سعر الذهب العالمي وتسجيله أعلى مستوى تاريخي، حيث يعتمد الذهب المحلي في تسعيره حالياً على سعر الذهب العالمي بشكل رئيسي في ظل استقرار تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

كما شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي ولكنه كان يميل في تحركاته إلى الصعود مما ساعد على ارتفاع سعر الذهب المحلي.



قام البنك المركزي المصري في اجتماعه الأول هذا العام بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي عند 27.25% ليشير إلى تزايد المخاطر المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم بسبب السياسات التجارية الأمريكية وهو ما دفع البنك إلى تثبيت الفائدة.

كانت التوقعات منقسمة بشأن تثبيت أو تخفيض الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي خلال الأشهر الأخيرة، ولكن التطورات الحالية دفعت البنك المركزي إلى تأجيل البدء في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن التراجع الأخير في التضخم لم يكن مستقر بشكل مستدام.



هذا ولم يتأثر سعر الذهب المحلي بشكل كبير من جراء قرار البنك المركزي المصري ليكون تأثير القرار حيادي على سعر الذهب المحلي الذي يعتمد في حركته حالياً على تغيرات سعر الذهب العالمي.