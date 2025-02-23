شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر "بيجو 408 - 2025" فى مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم وكيل العلامة الفرنسية في مصر التابع لـ"المنصور للسيارات"، طراز "بيجو 408 - 2025" بثلاث فئات سعرية وهي كالأتي:

الفئة الأولى Allure بسعر 2,049,990 جنيها

الفئة الثانية Allure Pack بسعر 2,109,990 جنيها

الفئة الثالثة GT بسعر 2,349,990 جنيها

تعتبر السيارة "بيجو 408" 2025 من فئة السيارات الSUV، وتعتمد "بيجو 408" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا متصل بشاحن تيربو لتصل القوة الحصانية إلى 215 حصانا مع أقصى عزم دوران 300 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 8 سرعات .

كما تم تعزيز السيارة في فئتيها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن الآتي:

وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكترونيESP، مساعد فرامل عند الطوارئ EBA، فرامل يد كهربائية EPB مع مساعد عند صعود مرتفعات، مثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية 180ﹾ + نظام تنظيف ، نظام تنبيه لضغط الإطارات، برنامج تنبيه السائق، قفل أوتوماتيك للأبواب مع التحرك، تثبيت مقاعد، الأطفال بنظام ISOFIX ، مؤشر لقياس درجة الحرارة الخارجية.