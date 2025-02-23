شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 23 فبراير 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد تعاملات سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة بالبنوك المصرية. وينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأحد 23 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع ، وسعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.51 جنيه للشراء و50.61 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء. 50.60 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.51 جنيه للشراء. 50.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.50 جنيه للشراء. 50.60 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.54 جنيه للشراء. 50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.50 جنيه للشراء. 50.60 جنيه للبيع.

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