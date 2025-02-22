القمزي العقارية تتعاقد مع مجموعة زكى السويدى SEI لتنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لمشروعاتها بقيمة 218 مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة القمزي العقارية ALQAMZI Developments، عقد تعاون مع الشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية)مجموعة زكى السويدى( SEI بقيمة 218 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الشبكات البنية التحتية لمشروعات الشركة بالساحل الشمالي والقاهرة الجديدة.



القمزي العقارية تتعاقد مع مجموعة زكى السويدى SEI (1)

يأتى تعاون القمزي مع الشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية )مجموعة زكى السويدى( SEI بالتزامن مع اتخاذ الشركة خطوات سريعة فى تنفيذ مشروعاتها، وحرصها على التعاقد مع كبار الشركات لتنفيذ المشروعات بأعلى مستوي من الجودة.



وبموجب التعاقد تتولى الشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية )مجموعة زكى السويدى( SEI تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع Seazen بالساحل الشمالي المملوك لشركة القمزي العقارية وتضم الأعمال تنفيذ شبكات الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض، والري للمساحات الخضراء، والصرف الصحي وتغذية المياه بالإضافة إلى شبكة إطفاء الحريق وتبلغ قيمة التعاقد 128 مليون جنيه.



القمزي العقارية تتعاقد مع مجموعة زكى السويدى SEI (2)



وقال المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة «القمزي العقارية»، أن الشركة تحقق نسب إنجاز مرتفعة بمشروعاتها وتسابق الزمن للإسراع من تنفيذ مشروعاتها وفي مقدمتها مشروع "Seazen" بالساحل الشمالي والذي تقدم الشركة من خلاله منتجًا مبتكرًا يحقق قيمة مضافة ونقلة نوعية لقطاع الإسكان السياحي في مصر. وأضاف أن الشركة تعاقدت مع الشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية )مجموعة زكى السويدى( SEI لتنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لمشروع "Seazen" بالساحل الشمالي، والتي تمثل 20% من إجمالي مساحة المشروع.



ويقع مشروع Seazen على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالي بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، وتبلغ استثمارات المشروع 14 مليار جنيه، ويضم 2200 وحدة، تتنوع بين الشاليهات والفيلات، وتُسلَّم كاملة التشطيب بالمطبخ والتكييفات.



القمزي العقارية تتعاقد مع مجموعة زكى السويدى SEI (3)

وأضاف المهندس ياسر زيدان أن التعاقد مع )مجموعة زكى السويدى( SEI يشمل تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لمشروع إيست شاير بالتجمع الخامس وتبلغ تكلفة الأعمال 90 مليون جنيه. وأوضح المهندس ياسر زيدان أن الأعمال تشمل أيضًا شبكات الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض، الري الزراعي للمساحات الخضراء، والصرف الصحي وتغذية المياه، وشبكة إطفاء الحريق.



ويقع كومباوند إيست شاير - Eastshire، في قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، ولا تتخطى النسبة البنائية بالمشروع 18% من إجمالي مساحة الأرض ويضم نحو 237 فيلا وتاون هاوس، وتستحوذ نسبة المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية بين الوحدات على النسبة الكبرى من المشروع، وتم تخصيص مناطق خدمية عديدة تضم المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والصيدليات والمكاتب الإدارية.



القمزي العقارية تتعاقد مع مجموعة زكى السويدى SEI (4)

وتتبع شركة القمزي العقارية مجموعة القمزي التي تعد واحدة من الكيانات الإماراتية الكبرى التي تأسست عام 1997 وتخصصت في قطاع المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع في الخارج في عام 2010، واختارت السوق المصرية، وقامت بتأسيس شركة «القمزي» بالشراكة بين رجل الأعمال الإماراتي عبد الله القمزي ورجل الأعمال المصري ياسر زيدان، وأعلنت الشركة عن خطط توسعية كبرى بالسوق المصري في 2021.

يأتي هذا التعاون في إطار سجل الشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية )مجموعة زكي السويدي( SEI الحافل بتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى في مختلف القطاعات، حيث قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية، من بينها قاعة المؤتمرات، ومستشفى وادي النيل، وقصر عائشة فهمي، وشركة وادي النيل، وأوبرا بورسعيد.



القمزي العقارية تتعاقد مع مجموعة زكى السويدى SEI (5)



تمتلك مجموعة زكى السويدى SEI مجموعة متنوعة من المؤسسات الرائدة، التي تقدم حلولًا متكاملة وواسعة النطاق في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وبفضل إرثها كواحدة من أكبر القلاع الصناعية الممتد لأكثر من 85 عامًا من التميز والخبرة، استطاعت السويدي أن ترسّخ مكانتها كركيزة أساسية في السوق، ليس فقط من خلال تقديم منتجات مبتكرة، بل عبر التزامها الدائم بأعلى معايير الجودة والكفاءة.



تتميز مجموعة زكي السويدي للصناعات الهندسية SEI بتقديم أحدث الحلول الكهربائية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تصنيع وحدات الإضاءة الداخلية والخارجية وكشافات الشوارع ولمبات الليد، بالإضافة إلى اللوحات الكهربية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، مما جعلها الخيار الأول للشركات والمؤسسات التي تبحث عن موثوقية واستدامة في عالم متغير باستمرار.

ومن خلال تركيزها على الابتكار والتطوير المستمر، استطاعت الشركة أن تحافظ على ثقة عملائها، وتواصل ريادتها كأحد أبرز الأسماء في قطاع الطاقة والبنية التحتية