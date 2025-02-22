شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22-2-2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ4731 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 22 فبراير 2025، حيث يواصل الذهب تسجيل مكاسب قوية مدعومًا بعدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، والمخاوف الاقتصادية، وزيادة الطلب الاستثماري.

ومع استمرار هذه العوامل، تظل التوقعات إيجابية، وسط إمكانية تحقيق مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4731 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4140 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3549 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2760 جنيهاً

الجنيه الذهب 33120 جنيهاً.



وهناك فارق سعري يصل حوالي 10 إلي 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلي أخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا في الساعة أكثر من مرة، مما يجعل الأسعار المنشورة في السياق التالي هي أسعار استرشادية يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.