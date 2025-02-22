شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول": الشراكة مع الشركات العالمية ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مؤتمر و معرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025، عقد المهندس إيهاب رجائي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج، اجتماعًا مع المهندس عمرو إسماعيل، مدير شركة بيكر هيوز في شمال أفريقيا، بحضور وفد من الشركة، حيث استعرضت بيكر هيوز أحدث التقنيات والمستجدات في حفر وإنتاج الآبار الأفقية والرأسية، إلى جانب الحلول الرقمية المتطورة لمراقبة وتحكم الإنتاج.

خلال اللقاء، أكد المهندس إيهاب رجائي، وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج، أهمية تعزيز التعاون مع شركة بيكر هيوز للاستفادة من خبراتها المتقدمة في تقنيات الحفر والإنتاج، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

وأوضح رجائي أن قطاع البترول المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وتطبيق الحلول الرقمية المتطورة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف مراحل الصناعة، خاصة في الحقول المتقادمة. وأضاف: “نعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال الفرص المتاحة على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، ونسعى لمواصلة الجهود في مشروعات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، بما يدعم استدامة تأمين إمدادات الوقود والغاز للسوق المحلي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.”

استعرض الجانبان المشروعات الجارية بين شركة بيكر هيوز وشركات قطاع البترول، باعتبارها إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، بالاضافة الى فرص تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات لدعم جهود تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الصناعة، وذلك من خلال توسيع نطاق تطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع البترول المصري نحو زيادة الإنتاج وتعزيز الاستدامة.

يأتي هذا التعاون في إطار رؤية قطاع البترول لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة، عبر الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لمواكبة التغيرات العالمية في قطاع الطاقة.



حضر الاجتماع المهندسون أحمد عزام مدير العمليات لشركة بيكر هيوز، وأسامة فكري المدير الإقليمي لقطاع الإنتاج لشركة بيكر هيوز في الشرق الأوسط ، ووليد رمضان المدير الإقليمي لقطاع معدات و خطوط الإنتاج في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأسامة شلبي مدير عمليات قطاع الإنتاج بشمال أفريقيا.