شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بتروبل يبحث تعزيز التعاون في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس خالد موافى رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل) إحدى شركات قطاع البترول جناح شركة تنمية للبترول إحدى شركات قطاع البترول، حيث التقى بالمهندس مصطفى عامر، رئيس تنمية للبترول لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز.

‎وخلال اللقاء، استعرض الجانبان إمكانيات لتنمية للبترول" في تقديم حلول وخدمات متطورة لدعم عمليات الحفر والإنتاج بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الاستدامة في القطاع. كما تمت مناقشة فرص التعاون في المشروعات المستقبلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.



‎وأشاد رئيس "بتروبل" بالدور الذي تلعبه تنمية للبترول" في تطوير الصناعة البترولية، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركات الوطنية لتعزيز الإنتاجية من جانبه، أكد المهندس مصطفى عامر حرص تنمية للبترول" على دعم "بتروبل" من خلال تقديم أحدث الحلول والخبرات لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية