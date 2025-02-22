شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان تطلق الموقع الإلكترونى الرسمى لمبادرة "بيتك فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

- الموقع الإلكتروني يتيح إتمام كافة إجراءات المعاينة عن بعد للوحدات المطروحة.. وكذلك التعاقد والسداد بطرق دفع ميسرة ومؤمنة بالكامل

- مبادرة «بيتك في مصر» تتيح للمصريين بالخارج خصومات تصل إلى 10% للوحدات المطروحة عن سعر السوق.. وأنظمة سداد حتى 10 سنوات

تطلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقع الإلكتروني الرسمي والخطوات التنفيذية الخاصة بمبادرة «بيتك في مصر»، التي تتيح للمصريين بالخارج حجز وشراء وحدات سكنية بـ 12 مشروعا متميزا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بمميزات حصرية وتيسيرات متعددة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الفرص الاستثمارية أمام المصريين المُقيمين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد على مدار العشر سنوات الماضية، حيث تتضمن المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» التي تطلقها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز، وتشمل المرحلة طرح عدد 5055 وحدة سكنية/فيلا، من بينها وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها تباعًا بحدّ أقصى نهاية عام 2025، لتراعي الوحدات المطروحة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية.

وتتضمن المبادرة عروض حصرية ومميزة للمصريين المقيمين بالخارج، يأتي على رأسها خصومات تتراوح بين 3% إلى 10% عن سعر الوحدات المعلن بالسوق، بالإضافة إلى أنظمة سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات.

هذا كما يتيح الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد الذي يتم إطلاقه غدًا الأحد، تقديم تجربة رقمية متكاملة، حيث يتضمن الموقع إمكانية زيارة الوحدات عن بُعد من خلال تقنية الجولات الافتراضية، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل الوحدات، المساحات، التشطيبات، والمواقع المختلفة قبل اتخاذ قرار الحجز والشراء، كما يوفر الموقع كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات السكنية المتاحة، شروط الحجز، وخيارات الدفع المختلفة والميسرة والمؤمنة بالكامل، والتي تتنوع بين التحويلات البنكية، والتحويل عبر الصرافات، والدفع بالبطاقات البنكية.

تشمل المرحلة الأولى من المبادرة مشروعات: "أرابيسك" بمحافظة القاهرة، و"كابيتال ريزيدنس D2 " و"كابيتال ريزيدنس ممشى D2" بالحى السكنى الثالث R3بالعاصمة الإدارية الجديدة، و"جاردن سيتي الجديدة" بالحى السكنى الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و"مدينتى" بالقاهرة الجديدة، و"فالى تاورز إيست" بالعبور الجديدة، و"صبا" بمدينة 6 أكتوبر، و"فالي تاورز" بحدائق أكتوبر، و"Bliss Gates" بالشيخ زايد، و"الأبراج الشاطئية Beach Front" بالعلمين الجديدة، و"الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة.

وفي هذا الصدد؛ صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم مواطنيها بالخارج، وتسهيل تملكهم لوحدات سكنية داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الاستثمارات العقارية.

وأضاف: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير خيارات سكنية تناسب جميع فئات المصريين بالخارج، مع ضمان تجربة حجز سهلة وآمنة عبر الإنترنت، وتقديم مزايا حصرية لهم، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعاتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم."

وأكد أن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» هي خطوة ضمن مجموعة خطوات تشمل طروحات لاحقة متعددة، تستهدف تلبية المتطلبات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج.