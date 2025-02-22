شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالسبت، 22 فبراير 2025 02:21 م
على هامش مؤتمر ومعرض إيجيبس ٢٠٢٥، وقعت شركة انبي إحدى شركات قطاع البترول، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء "مدرسة إنــبي للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي"، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة.
يأتي هذا التعاون في إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بمسئوليتها المجتمعية، وحرص شركة انبي على الريادة في دعم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وقع الاتفاقية المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة إنــبي، والدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.
شهد مراسم التوقيع الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس مدحت شعبان، مساعد رئيس الهيئة للمسئولية المجتمعية.
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