شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مؤتمر ومعرض إيجيبس ٢٠٢٥، وقعت شركة انبي إحدى شركات قطاع البترول، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء "مدرسة إنــبي للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي"، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بمسئوليتها المجتمعية، وحرص شركة انبي على الريادة في دعم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وقع الاتفاقية المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة إنــبي، والدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

شهد مراسم التوقيع الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس مدحت شعبان، مساعد رئيس الهيئة للمسئولية المجتمعية.