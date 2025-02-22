شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز: 10% تراجعًا فى أسعار الأرز.. و600 ألف طن فائض إنتاجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الأرز شهدت تراجعاً بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل زيادة الإنتاجية وتحقيق فائض في المحصول بلغ 600 ألف طن من الأرز الشعير، موضحًا أن هذه الزيادة في الإنتاج ساهمت في استقرار الأسواق وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأشار شحاتة في تصريحات خاصة، إلى أن إنتاج مصر من الأرز الشعير هذا العام بلغ 6.5 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 3.6 مليون طن، مما يعني وجود فائض كبير في المعروض، مضيفًا: "لدينا أيضاً فائض استهلاك من العام الماضي يعادل شهرين، مما يعزز من توافر المنتج في الأسواق".

وحول أسعار الأرز، أوضح رئيس شعبة الأرز أن أسعار الأرز الشعير تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 15,500 جنيه للطن، بينما يبدأ سعر الأرز العريض من 16 ألف جنيه إلى 16.500 جنيه للطن، أما الأرز الأبيض الرفيع، فيتراوح سعره بين 24 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه للطن في الجملة، بينما يصل سعر الأرز العريض الأبيض إلى 27 ألف جنيه إلى 28 ألف جنيه للطن.

وعلى مستوى التجزئة، أشار شحاتة إلى أن سعر الأرز في العبوات سعة 25 كيلو جراماً يتراوح بين 24 جنيهًا إلى 25 جنيهًا للكيلو جرام تسليم أرض المضرب، بينما يتراوح سعر الأرز العريض للمستهلكين بين 27 جنيهًا إلى 28 جنيهًا للكيلو جرام.

وأكد شحاتة، أن هذه الأسعار تعكس انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، مما يعود بالنفع على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاجية وتحقيق الفائض ساهما في تحقيق هذا الاستقرار، معرباً عن تفاؤله باستمرار توافر المنتج بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة.