شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.43 دولار لخام برنت بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 74.43 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.40 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية أمس الجمعة، حيث انخفضت الأسعار عند التسوية أكثر من دولارين، كما سجلت الأسعار بالأسواق العالمية خسائر على أساس أسبوعى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت فيما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بعدما أدت أعمال صيانة موسمية في المصافي إلى انخفاض عمليات التكرير.



