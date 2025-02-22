شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 22-2-2025 أمام الجنيه المصرى الآن والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم السبت 22-2-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، فى البنك المركزى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.51 جنيه للشراء و50.61 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.50 جنيه للشراء و50.60 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت خلال التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.



